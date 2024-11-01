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Агент Тюкавина: «Костя готов даже против команд Медиалиги играть»

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что для нападающего Константина Тюкавина нет большой разницы, играть с первой командой Брунея или второй. Он готов выйти даже против сборной Медиалиги.

«Наверное, Бруней думал, что они приедут со сборной Медиалиги играть. Что касается Кости, когда ты выходишь в майке с гербом России, у тебя это вызывает уважение. Тема не обсуждается, не Костя и не Карпин выбирают соперников. Это должны на верхах решать. За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть, если его вызовут. Он играет за герб, как играет за динамовский ромбик. Костя иногда расстраивается, когда кто-то не до конца выкладывается, для него это не голые слова, что он и играет за эмблему. Так и здесь. Он же не будет выбирать, мол, с этой командой сыграю, а с этой нет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Сборная Брунея может приехать на матч со сборной России, запланированный на 15 ноября, не первым, а вторым составом.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
Алексей Сафонов
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