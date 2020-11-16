Николаев: «Мало кто заметил, что первый гол Турции засчитан неправильно. Пенальти на Кузяеве не было»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в беседе с «СЭ» оценил спорные эпизоды в матче Лиги наций между сборными России и Турции (2:3).

— Для всех очевидно, что в моменте с пенальти в наши ворота была ошибка арбитра. Да, Кузяев немного рисковал в своем техническом решении совершить этот подкат, но сделал его очень аккуратно, — сказал Николаев «СЭ». — Абсолютно точно он сыграл в мяч. Арбитр находился в хорошей позиции, может быть, чуть левее он мог бы рассмотреть этот эпизод в деталях. Но главный критерий здесь — куда идет мяч после единоборства. Если бы первым на мяче был нападающий, то он пошел бы в сторону ворот. Очевидно, что мяч ушел от ноги Далера Кузяева.

Что касается удаления, то после долгого изучения видео можно заключить, что здесь была обоюдная борьба за позицию. Оба футболиста нарушают правила. Если брать момент со стороны арбитра, который видел его сзади, то мы видим руку Семенова на спине турецкого нападающего. В этой ситуации у арбитра были основания для удаления.

Также многие не заметили момент в эпизоде с первым голом сборной Турции. Если брать правила игры, то мяч был введен турецкими футболистами из-за боковой линии неправильно. Игрок, который вводил мяч в игру, конкретно оторвал ногу от газона. Понятно, что на этом уровне, возможно, не обращают внимания на такие детали, но на любом уровне действуют правила футбола. В этой ситуации арбитр должен был остановить игру и дать перебросить аут уже игрокам сборной России. (Сергей Федоров)