Алексей Миранчук заявил, что в США ему не хватает общения на русском языке

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук рассказал «СЭ» о нехватке общения на русском языке в США.

«Да, языка не хватает. В команде нет русскоговорящих партнеров. Было бы интересно играть с русскоговорящим партнером там. Всегда приятно приезжать в сборную, говорить на одном языке с партнерами по команде», — сказал Миранчук «СЭ».

Летом 2024 года Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года.