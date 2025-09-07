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Алексей Миранчук заявил, что в США ему не хватает общения на русском языке

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Миранчук (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук рассказал «СЭ» о нехватке общения на русском языке в США.

«Да, языка не хватает. В команде нет русскоговорящих партнеров. Было бы интересно играть с русскоговорящим партнером там. Всегда приятно приезжать в сборную, говорить на одном языке с партнерами по команде», — сказал Миранчук «СЭ».

Летом 2024 года Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года.

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Алексей Миранчук
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