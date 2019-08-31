Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит около трех недель. 23-летний хавбек не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

В субботу Миранчук был заменен в первом тайме игры 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:2). Железнодорожники сообщили, что он получил травму задней поверхности бедра, в ближайшие дни хавбек будет проходить курс физиотерапии.

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