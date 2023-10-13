Алексей Миранчук считает, что Россия засужено победила в матче с Камеруном
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук назвал заслуженной победу национальной команды над Камеруном (1:0).
«Камерун был очень хорош, но Россия заслужила победу», —цитирует Миранчука Legalbet.
12 октября россияне в Москве обыграли камерунцев со счетом 1:0. Форвард Федор Чалов забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду.
Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении.
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