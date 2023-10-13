Алексей Миранчук считает, что Россия засужено победила в матче с Камеруном

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук назвал заслуженной победу национальной команды над Камеруном (1:0).

«Камерун был очень хорош, но Россия заслужила победу», —цитирует Миранчука Legalbet.

12 октября россияне в Москве обыграли камерунцев со счетом 1:0. Форвард Федор Чалов забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду.