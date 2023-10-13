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Сегодня, 09:56

Алексей Миранчук считает, что Россия засужено победила в матче с Камеруном

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук назвал заслуженной победу национальной команды над Камеруном (1:0).

«Камерун был очень хорош, но Россия заслужила победу», —цитирует Миранчука Legalbet.

12 октября россияне в Москве обыграли камерунцев со счетом 1:0. Форвард Федор Чалов забил единственный гол в игре, который стал для него первым за национальную команду.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении.

Источник: https://legalbet.ru/news/aleksej-miranchuk-viskazalsya-o-pobede-sbornoj-rossii/
Алексей Миранчук
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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