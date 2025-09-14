Алексей Миранчук рассказал, что в «Атланте» его спрашивают про сборную России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, что в клубе МЛС часто интересуются у него насчет вызова в сборную России.

«Честно, в «Атланте» касательно сборной России меня спрашивают, вызвали меня или нет на предстоящий сбор. Такой частый вопрос. В остальном все видят, следят, читают всю информацию. Поэтому в целом много вопросов про сборную России не задают», — цитирует 29-летнего игрока ТАСС.

Миранчук в 47 матчах за сборную России забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. В сентябре 2025 года его вызывали на сбор национальной команды, он забил гол в товарищеском матче с Катаром (4:1).