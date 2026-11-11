Алексей Миранчук прилетел в расположение сборной России

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прилетел в Узбекистан, где присоединится к сборной России.

«Всем привет! Салам алейкум! Я в Ташкенте присоединился к сборной и жду всех на игре. До скорой встречи!» — сказал Миранчук в видео, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Во вторник сборная России прилетела в Ташкент для участия в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Игра пройдет в четверг, 12 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.

17 ноября сборная России также встретится с Венесуэлой в Краснодаре.