Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России
04:16
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России, сообщает Twitter национальной команды.
«Сборная России — практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждем Андрея Лунева», — говорится в сообщении.
Россия в отборочном турнире ЧМ-2022 встретится с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Сборная России — практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук ???— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021
Ждём Андрея Лунёва ? pic.twitter.com/E0IVL7QZ3L
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