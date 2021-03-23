Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России, сообщает Twitter национальной команды.

«Сборная России — практически в полном сборе! Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждем Андрея Лунева», — говорится в сообщении.

Россия в отборочном турнире ЧМ-2022 встретится с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).