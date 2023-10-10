Алексей Миранчук отреагировал на то, что его брат Антон снялся в видео со львами перед матчем с Камеруном

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на видеоролик сборной России перед товарищеским матчем с Камеруном.

В видео его брат, Антон Миранчук, чеканит мяч в помещении со львом.

«Он (Антон. — Прим. «СЭ») мне рассказывал. Мягко говоря, он был в легком шоке. Интересная какая-то съемка получилась, я ее саму не видел, но он мне рассказывал все подробно и с эмоциями. Вроде, колени у него не дрожали, это самое главное — не смотреть страху в глаза», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Также футболист ответил на вопрос, зашел бы он сам в клетку ко львам.

«Я давным-давно был в Тайланде, но, опять же, там чуть по-другому все это обстоит, но имею представление, гладил их. От них чувствуется опасность и адреналин, а они всегда чувствуют твой страх. Поэтому есть какое-то недопонимание между вами (смеется)», — добавил полузащитник.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.