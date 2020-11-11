Алексей Миранчук: «Много новых ребят в сборной России, это очень радует»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от возвращения в расположение национальной команды.

«Очень приятно наконец вернуться, сильно скучал по всем. Единственное, по чему не скучал — это по погоде. Очень холодно, приходится подстраиваться.

Много новых ребят в команде, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провел с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Понимаю одно — мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.