Алексей Миранчук — об игре за сборную: «Не вижу причины не ехать»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» прокомментировал решение клуба убрать национальные флаги рядом с именами игроков из анонса состава перед матчем регулярного чемпионата МЛС с «Интер Майами» (2:2).

Перед двумя предыдущими матчами напротив фамилии россиянина отсутствовал флажок России, тогда как флажки всех остальных стран, которые представляют игроки «Атланты», были на месте.

— В России нашумела тема, что «Атланта», выкладывая стартовый состав, в двух турах подряд напротив твоей фамилии, в отличие от остальных игроков стартового состава, не ставила российский флажок.

— Сегодня, по-моему, все наладили. Легко решилось, не было никаких проблем (перед матчем с «Интер Майами» клуб выложил состав вообще без флагов, — Прим. И. Р.).

Также россиянин рассказал, что не собирается отказываться от вызовов в национальную сборную.

— Планируешь ли приезжать из МЛС в сборную России? Все-таки лететь очень далеко, да и календарь лиги, насколько знаю, не предусматривает пауз на игры национальных команд.

— Почему нет? Наши европейцы играли на Евро, и вот сейчас все спокойно ездили на матчи Лиги наций. Поэтому не вижу никакой причины не ехать.

— Ты играл на ЧМ-2018 и Евро-2020. Веришь, что в твоей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы, и победный гол финнам на Евро не станет для тебя единственным на этом уровне?

— Когда об этом думаю, становится чуть грустно... Конечно же, верю. И хочется, чтобы это время побыстрее наступило, пришли новые эмоции. Но что мы тут можем сделать?..

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.