Алексей Ионов: "Сделаем все, чтобы забитых голов с Сан-Марино было много"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов​ подвел итоги работы с Новогорске и пообещал, что команда в субботнем матче отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино постарается забить как можно больше мячей.

– Подведите краткий итог сборов в Новогорске.

– Хорошая подготовка, было достаточно времени до матчей. Так что все хорошо.

– Станислав Черчесов говорил, что слабых соперников не бывает. Тем не менее, Россия должна играть от себя в матче с Сан-Марино?

– Нужно брать очки, неважно, что за команда перед тобой.

– Бакаев сказал, что в матче с Сан-Марино нужно забивать как можно больше голов. Есть такой настрой?

– Будем делать все, чтобы голов было больше. Главное – добиться положительного результата.

– Какое впечатление произвели новички сборной?

– Да мы всех давно знаем, они уже и не новички. Взаимодействие на тренировках хорошее. (Юлия Яковлева)

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