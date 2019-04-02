Алексей Березуцкий: "Я ошибался насчет Чалова"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий заявил, что ошибся с оценкой потенциала нападающего армейцев Федора Чалова.​

– Я честно скажу, я тоже ошибался насчет Чалова, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Я считал, что он не сможет достигнуть такого уровня, на котором он находится сейчас, что его максимальный уровень будет ниже. Но он сам понимал, что ему нужно работать и прибавлять. И вот сейчас Федор доказал всем нам, что я ошибался.

20-летний Чалов лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата, имея в своем активе 11 голов.

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