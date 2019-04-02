Алексей Березуцкий: "Фраза "мы дерьмо"? В том разговоре со Слуцким было сказано что-то гораздо хуже"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о нашумевшей фразе "мы дерьмо", которая прозвучала в разговоре с главный тренером Леонидом Слуцким после вылета национальной команды с чемпионата Европы-2016.

– Все почему-то очень серьезно относятся к этому разговору, хотя он все-таки был приватный. Тогда наговорили много всего, даже было сказано что-то гораздо хуже, а это просто одна из фраз, которая констатировала факт, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". – Выступили плохо? Плохо. Сыграли неудачно. При любом составе группы невыход в плей-офф – это неудовлетворительный результат.

Это было сказано, чтобы пощадить Слуцкого? Нет. Футболисты не задумываются о мыслях тренера, тебе вообще пофиг на это. Зачем футболисту думать о том, что тренер переживает?