Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:27

Жуков отметил игру Пиняева в матче с Ираком: «Очень мне нравится. Сообразительный парень»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Ираком (2:0).

«Игра была уже лучше, чем в предыдущем матче. Первый тайм был не очень, много ошибались. А во втором наладили игру, вроде было неплохо впереди, какие-то проблески появились», — сказал Жуков «СЭ».

Также Жуков высказался о рекорде Сергея Пиняева, который стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

«Я и в прошлый раз говорил, что мне очень нравится Пиняев. Он — быстрый парень, сообразительный. Смотрелся очень хорошо в этом матче», — добавил Жуков.

Встреча сборных России и Ирака состоялась в Санкт-Петербурге 26 марта. Ранее, 23 марта команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
РУСАДА провело допинг-тестирование Щербаковой и еще 13 российских фигуристов
Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?
Российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Самолет из Нижнего Новгорода в Москву подал сигнал бедствия
В Мытищах мужчина избил двух людей в поликлинике
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
«Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком
Булыкин — о победе над Ираком: «Болельщики получили праздник»
Бышовец — о победе сборной России над Ираком: «Было видно, что игроки переживают»
Литвинов — о матче с Ираком: «В первом тайме мы допускали много ошибок, из-за этого получали контратаки»
Карпин ответил Матыцину на критику и похвалил Пиняева. Что сказал тренер сборной России после победы над Ираком
Литвинов оценил игру сборной России в матче с Ираком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов оценил игру сборной России в матче с Ираком

Игнатьев о победе сборной России над Ираком: «Пиняев и Обляков принесли свежий глоток нашему футболу»
Новости
RSS RSS
Все новости