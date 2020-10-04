Александр Жиров: «Первым из сборной России поздравил Соболев»
Новичок сборной России Александр Жиров поделился первыми впечатлениями от работы в национальной команде. 29-летний защитник был вызван в сборную на октябрьские матчи.
— Добрался хорошо, настроение отличное, — сказал Жиров в интервью YouTube-каналу сборной России. — Рад со всеми познакомиться, так что отличное настроение, рабочее.
— Как узнали о вызове в сборную?
— Это после тренировки случилось. Мне позвонили, поздравили. Я сначала не читал новости, не смотрел, потом уже созвонился с близкими друзьями, меня поздравили. Конечно, впечатления только положительные. Рад быть здесь.
— С кем-то из футболистов, возможно, уже знакомы поближе?
— Саша Соболев меня первый поздравил. Мы с ним оба с Барнаула. А так многих ребят знаю. Сегодня первый день полноценный.
— Какие ощущения от занятия на поле?
— Хорошая тренировка. Пробежали, подышали, поработали с мячом.
— Вы один раз были включены в расширенный список сборной. Помните это?
— По-моему, мы с «Волгарем» тогда выиграли Кубок ФНЛ. Включили меня в расширенный список, но на этом все закончилось. Я понимал, что шансов мало, чтобы попасть в заявку.
— Но в Германии держали мысль? Какая-то цель была попасть в сборную?
— Конечно, цель была. Я рад, что я ее достиг. Сейчас дальше надо работать.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m9yvw6gVOSE