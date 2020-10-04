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Александр Жиров: «Первым из сборной России поздравил Соболев»

20:39
Александр Жиров. Фото YouTube-канал сборной России
Александр Жиров. Фото YouTube-канал сборной России
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Новичок сборной России Александр Жиров поделился первыми впечатлениями от работы в национальной команде. 29-летний защитник был вызван в сборную на октябрьские матчи.

— Добрался хорошо, настроение отличное, — сказал Жиров в интервью YouTube-каналу сборной России. — Рад со всеми познакомиться, так что отличное настроение, рабочее.

— Как узнали о вызове в сборную?

— Это после тренировки случилось. Мне позвонили, поздравили. Я сначала не читал новости, не смотрел, потом уже созвонился с близкими друзьями, меня поздравили. Конечно, впечатления только положительные. Рад быть здесь.

— С кем-то из футболистов, возможно, уже знакомы поближе?

— Саша Соболев меня первый поздравил. Мы с ним оба с Барнаула. А так многих ребят знаю. Сегодня первый день полноценный.

— Какие ощущения от занятия на поле?

— Хорошая тренировка. Пробежали, подышали, поработали с мячом.

— Вы один раз были включены в расширенный список сборной. Помните это?

— По-моему, мы с «Волгарем» тогда выиграли Кубок ФНЛ. Включили меня в расширенный список, но на этом все закончилось. Я понимал, что шансов мало, чтобы попасть в заявку.

— Но в Германии держали мысль? Какая-то цель была попасть в сборную?

— Конечно, цель была. Я рад, что я ее достиг. Сейчас дальше надо работать.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m9yvw6gVOSE

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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