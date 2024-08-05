Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:14

Тукманов: «Вполне возможно, что легионерам будут неинтересны матчи во Вьетнаме»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о возможной организации матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Не знаю, полезны будут эти матчи или нет. На мой взгляд, полезность определяется подготовкой к каким-то соревнованиям или проверкой каких-то новобранцев. Наверное, сложно проверять новобранцев в таких матчах с соперниками из Вьетнама и Таиланда. Потом, честно говоря, лететь туда — путь неблизкий. Я не знаю целесообразности проведения этих встреч. Вполне возможно, что легионерам это будет неинтересно. Думаю, что они, наверное, попросят главного тренера их не вызывать», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромно обыграла Белоруссию (4:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Тукманов
1
0
Читайте также
Служба внешней разведки сообщила о заговоре США против российского спорта
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой раскритиковал идею провести товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
Новости
RSS RSS
Все новости