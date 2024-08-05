Тукманов: «Вполне возможно, что легионерам будут неинтересны матчи во Вьетнаме»

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о возможной организации матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Не знаю, полезны будут эти матчи или нет. На мой взгляд, полезность определяется подготовкой к каким-то соревнованиям или проверкой каких-то новобранцев. Наверное, сложно проверять новобранцев в таких матчах с соперниками из Вьетнама и Таиланда. Потом, честно говоря, лететь туда — путь неблизкий. Я не знаю целесообразности проведения этих встреч. Вполне возможно, что легионерам это будет неинтересно. Думаю, что они, наверное, попросят главного тренера их не вызывать», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромно обыграла Белоруссию (4:0).