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Точилин: «Плохо, что даже 30 процентов стран против возвращения сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал возможное возвращение сборной России на международные турниры.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что примерно 30 процентов европейских страны выступают против снятия ограничений с России.

«Действительно некая тенденция прослеживается. Потихоньку под разными условиями и моментами стараются возвращать российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, что и до футбола дело скоро дойдет. Плохо, что даже 30 процентов европейских стран по-прежнему против нашего возвращения. Сложно прогнозировать, когда именно сборные России смогут снова выступать на международных турнирах», — приводит слова Точилина «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Точилин
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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