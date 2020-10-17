Александр Соболев: «После дебюта за сборную больше расстроился, чем радовался»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил свой дебют в составе сборной России. Форвард принял участие в двух матчах — против Швеции (1:2) и Венгрии (0:0) — и забил один гол.
— Если честно, эмоций после гола шведам не было вообще никаких, потому что мы проигрывали, — приводит пресс-служба красно-белых слова Соболева. — Забил гол, который уже ничего особо не значил, на 90-й минуте. Эмоции смешанные. Если бы я сравнял счет, или забил победный мяч... А так, больше расстроился после игры, чем радовался.
— Вы с Романом Зобниным, Зелимханом Бакаевым и Ильей Кутеповым сыграли в товарищеском матче против Швеции. Обсуждали что-то с Джорданом Ларссоном по окончании игры?
— Да ничего такого, просто пожелали друг другу удачи, посмеялись немного.
— Как оцените выступление сборной России в октябрьскую паузу?
— Все говорят, что мы плохо играли, но мы взяли два очка и остаемся на первой строчке в таблице Лиги наций. Впереди две игры, уверен, мы выйдем из группы.
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