Соболев: «В сборную меня уже давно не зовут, им виднее. Диалога с главным тренером не было»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к тому, что его не вызывают в сборную России.

«Непопадание в сборную России? В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который определяет футболистов. Им виднее. Диалога с главным тренером не было. Тренерский штаб так решил, значит так надо», — сказал Соболев.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 8 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи.