Александр Соболев: «Дзюба мне в FIFA проиграл 580 тысяч отжиманий. Не знаю, как долг будет отдавать. Может, подкачается»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, как капитан национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба проиграл ему пари.

— Ваш предыдущий вызов в сборную получился даже слишком медийным. Сильно отвлекала, раздражала вся эта ситуация, тем более, как говорили и вы, и Дзюба, конфликта между вами как такового не было?

— Если честно, то нет, — приводит «Российская газета» слова Соболева. — Стараюсь вообще на такие вещи не реагировать. Конфликта, по сути, не было, поэтому все быстро забылось. Играем сейчас с Артемом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьезно (смеется). Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько.