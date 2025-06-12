Сильянов: «Есть недовольство тем количеством моментов, которые возникали у наших ворот в матче с Белоруссией»

Защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал товарищеские матчи против Белоруссии (4:1) и Нигерии (1:1).

— Крупно победили, так что довольны результатом, — цитируют «Известия» Сильянова. — Хотелось, конечно, обойтись без пропущенного гола. И вообще, есть недовольство тем количеством моментов, которые возникали у наших ворот. Но главное, что выиграли, причем с крупным счетом. Поэтому уходим в отпуск в хорошем настроении.

— Как со стороны смотрелся матч против Нигерии? Чего не хватило для победы?

— Контролировали мяч, хорошо действовали в обороне. Чего не хватило, чтобы выиграть? Я считаю, что реализации моментов в конце матча.

Сборная России провела 4 матча в 2025 году. Команда в марте разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0), 6 июня сыграла вничью с Нигерией (1:1), а 10 июня обыграла Белоруссию (4:1).