Александр Самедов: "Задумывался об игре за сборную Азербайджана"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что задумывался о выступлении за сборную Азербайджана. 34-летний игрок добавил, что для него было большой честью играть за национальную команду России.

- Мой папа из Азербайджана, и я горжусь этим, - приводит слова Самедова azerisport.com. - Я всегда с уважением к этому относился, принимал это и никогда от этого не отрекался.

Я родился в России и люблю эту страну. Для меня была большая честь играть за сборную России. От этого я тоже никогда не отрекусь. В целом, я горжусь своей карьерой в сборной России. Два чемпионата мира и Европы, Кубок Конфедераций – всего этого я добился со сборной Россией.

Выбор в пользу сборной Азербайджана? Учитывая, что мой папа из Азербайджана, было бы глупо отрицать, что я об этом не задумывался. Но в итоге принял правильное решение. Я родился в России и прожил всю жизнь здесь. Считаю, что на 100 процентов сделал правильный выбор.

Самедов завершил карьеру в сборной России 7 июля 2018 года после матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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