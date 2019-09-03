Александр Самедов: «В сборной России есть кем заменить Алексея Миранчука»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал тот факт, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь сборной России в предстоящих играх отборочного этапа Евро-2020 в связи с травмой, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

— Все нормально, время есть, — цитируют «Известия» Самедова. — Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить.

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