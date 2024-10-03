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Сегодня, 17:30

Самедов: «Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной отмене сбора национальной команды в октябре из-за отсутствия соперников для контрольных матчей.

«Никогда не был в такой ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались. Все время были матчи: либо отборочные, либо товарищеские. Черта всегда подводились игрой. Может быть, сейчас нашим футболистам стоит повидаться, но если нет игры... Тяжелая ситуация. Я в таком положении никогда не был. Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет», — сказал Самедов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Александр Самедов
Сборная России по футболу
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