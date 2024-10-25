Самедов о товарищеских матчах с Сирией и Брунеем: «Любого соперника тяжело найти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал соперников национальной команды в ближайших товарищеских матчах.

Матч с Брунеем пройдут 15 ноября в Краснодаре, начало — в 19.00 мск. Игра с Сирией состоится в Волгограде 19 ноября, начало — в 19.30 мск.

«Каждый болельщик должен понимать, в какой мы ситуации, и делать выводы. Понятно, когда я играл в сборной, у нас были топовые соперники. Сейчас у нас нет возможности приглашать такие команды.

Любого соперника найти тяжело, поэтому к сборной всегда должен быть интерес в независимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея. Надо поддерживать нашу команду», — цитирует Самедова Legalbet.

Ранее ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных — Россия осталась на 34-м месте, разместившись между Сербией и Канадой.