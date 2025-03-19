Самедов — о матче сборной России против команды Гренады: «Мне стыдно признаться, но я даже не знаю такую страну»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем BetBoom Матче национальной команды против сборной Гренады.

«Мне стыдно признаться, но я даже не знаю такую страну. Слышал, наверное, о ней, но даже не знаю, где Гренада на карте находится. Не понимаю, чего можно ожидать от такого соперника. Думаю, будет крупный счет. Выиграют 8:0, может, 10:0», — сказал Самедов «СЭ».

19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25 марта — против Замбии.

Дарик Агаларов