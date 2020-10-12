Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой подвел итоги матча Лиги наций с Турцией (1:1) в разговоре с «СЭ».

— В первом тайме турки не ожидали такого напора, подрастерялись и сами привезли себе, когда дважды обрезались, — начал Мостовой. — Все наши здорово смотрелись. На своем уровне сыграл Дзюба — скидывал, боролся, здорово пропустил мяч Миранчуку, когда забили гол. Жирков с Кузяевым заводили левый фланг. Видно, что Далер соскучился по играм, а Юра уверенно на опыте ему помогал.

— Что случилось после перерыва?

— У турок вышли два человека, которые держат мяч будто им его только в раздевалке и в автобусе показывали. Они и перевернули всю игру, лишив преимущества наших, которые просто подсели к воротам. В итоге соперник был даже ближе к победе. Пропущенный гол отразил сущность второй половины — непонятно было, кто за кого отвечает, кто кому подсказывает.

— В чем причина?

— Ясно, что не хватает класса и мастерства, но ничего страшного, впереди — еще много матчей Лиги наций, отборочных ЧМ-2022, а потом уже Евро.

— Жирков, Кудряшов и Караваев провели полные два матча за четыре дня. Стоит ли ждать изменений с Венгрией?

— Думаю, состав незначительно поменяется, потому что в обороне очень мало вариантов для ротации, в середине поля есть выбор. Вышел Мостовой, но, как я всегда говорю, это не тот Мостовой (смеется). Я не понял, зачем его назад заменили. Думаю, появится Бакаев, если он здоров. Странно, что сегодня Зелимхан не вышел, ведь он может преподнести сюрприз.

— Чего ждете от последнего матча этого цикла?

— Венгры удивили — действовали быстро, не боялись и заслуженно победили сербов. Если мы сыграем, как в первых таймах — в Будапеште и сегодня с турками — контроль, высокий темп, прессинг, хороший отбор, — любая команда растеряется. (Евгений Белоусов)