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Александр Мостовой: «Футболисты сборной России будут играть на 50 процентов силы с Вьетнамом и Таиландом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Никогда не поверю, что в товарищеских матчах с командами уровня Таиланда и Вьетнама игроки будут выкладываться на 100%. Такие команды они обязаны обыгрывать на классе. Думаю, игроки сборной будут играть на 50% от своей силы в матчах с Вьетнамом и Таиландом. Карпин их замотивирует? Не смешите. Какая может быть мотивация в товарищеских матчах», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Вьетнамом, 7-го числа — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Сборная России по футболу
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