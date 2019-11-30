Александр Мостовой: «Сборной России очень повезло с Финляндией»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что команда Станислава Черчесова повезло с итоговым соперником по группе.

— Не особо интересно было смотреть. Практически все было известно. Сборной России очень повезло, что досталась Финляндия, а не Уэльс. Команда Гиггза посильнее. Там есть Бэйл, игроки АПЛ. Финляндия — команда-сюрприз. Но мы играем дома. Если бы на поле соперника, то другой разговор. Так что больше придумывали формат жеребьевки, чем ее проводили, — отметил Мостовой.

— Бельгия — космос?

— На самом деле Бельгии можно и не проиграть, учитывая, что матч на своем поле. Недавняя встреча в Петербурге — не показатель. Так бывает и так летом не будет. Перед чемпионатом мира все кричали, что сборная никакая. А потом спокойно вышли из группы. Так что не удивлюсь, если зацепим ничью с Бельгией. Встанут 11 человек сзади и все. Так и будет. Черчесов уже сыграл один раз с ними в открытый футбол. Больше не будет так рисковать. Можно под это дело Игнашевича еще вернуть (смеется).

— Кто статуснее: Дания или Финляндия?

— Конечно, Дания. Я еще до этого сказал, что с Данией нам будет непросто. И еще матч на их поле. Датчане неплохо выступают дома, у них хорошая команда. Не думаю, что с Финляндией будет сложно. Их точно не надо бояться. (Дмитрий Зимин)

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