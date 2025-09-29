Футбол
29 сентября, 15:30

Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче национальных команд России и Венгрии.

«Мы уже с кем только не проводили матчи за эти три года! В какое-то время играли со сборными, которые лишь вчера на поле вышли. В последних матчах уже пошли более боевитые соперники. Но в любом случае матчи товарищеские, лишний раз только пошуметь, поплясать. Когда нет никакого давления, это не то. Можно забить 5-6 и столько же пропустить и разошлись, потом забыли. Очередной рекорд установить потом. Венгрия сильный соперник, но все равно не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах», — сказал Мостовой «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Денис Клесарев

