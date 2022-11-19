Мостовой ответил Карпину: «Я футбол очень хорошо понимаю, для этого не обязательно тренировать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Карпин, отвечая на вопрос о критике экспертами игры сборной после ничьей с Таджикистаном (0:0), дал понять, что не принимает всерьез их мнения, поскольку они не тренируют сами.

«Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо и для этого не обязательно тренировать», — сказал Мостовой Sport24.

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против команды Узбекистана.