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Мостовой ответил Карпину: «Я футбол очень хорошо понимаю, для этого не обязательно тренировать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Карпин, отвечая на вопрос о критике экспертами игры сборной после ничьей с Таджикистаном (0:0), дал понять, что не принимает всерьез их мнения, поскольку они не тренируют сами.

«Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо и для этого не обязательно тренировать», — сказал Мостовой Sport24.

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против команды Узбекистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-mostovoy-otvetil-karpinu-ya-futbol-ochen-khorosho-ponimayu-dlya-etogo-ne-obyazatelno-trenirovat
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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