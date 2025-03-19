Футбол
19 марта, 17:12

Мостовой — о словах Карпина: «Спокойно отношусь, с юмором. Меня его высказывания никак не обижают»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина в свой адрес.

«Ну, сказал он и сказал — ничего такого. Все что-то говорят и я в том числе. Просто я-то не в статусе главного тренера сборной. Много примеров, когда ты в статусе, можешь говорить все что хочешь и тебе никто ничего не скажет. Я к этому спокойно отношусь, с юмором. Меня его высказывания никак не обижают», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее 56-летний Мостовой заявил о желании попасть в сборную.

17 марта на пресс-конференции сборной России Валерия Карпина спросили об этом, на что тренер сборной ответил: «Слушайте, вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе? Смысла вызывать еще одного скуфа нет».

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
  • Эрик Стейн

    Так и без статуса много говоришь и тебе ничего не говорят, а если и говорят-то ты всё равно себе на уме, живёшь прошлым)

    19.03.2025

  • Palacios

    Недаром говорят... Был Царь, стал шутом!

    19.03.2025

  • Gordon

    Может быть тому, что Карпин в статусе, а Мостовой - нет, есть какие-то причины? :)

    19.03.2025

  • Иван Л.

    А чего обижаться Царю на скуфа? :rofl:

    19.03.2025

