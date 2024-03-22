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22 марта, 04:11

Мостовой — о победе России над Сербией: «В таких матчах нельзя давать такие красные карточки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболист Милан Гайич покидает поле после удаления в матче Россия — Сербия
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«После счета 2:0 я перестал смотреть эту игру. Мне было вообще не интересно. На что там было смотреть? Судья сломал игру. Это не красная карточка сто процентов. В таких матчах нельзя давать такие карточки. После удаления никакого интереса эта игра не представляла. Борьбы не было, скоростей высоких тоже. Все буднично», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Сербии. Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sud-ya-slomal-igru-v-takih-matchah-nel-zya-davat-krasny-e-kartochki/
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