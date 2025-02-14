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14 февраля 2025, 05:18

Мостовой: «По вывеске вроде Нигерия хорошая сборная. Но приедут ли футболисты, которых мы знаем в лицо?»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает Нигерию самой сильной сборной по товарищеским матчам для России.

«Нет, я так не считаю. Потому что последние товарищеские игры к нам приезжают или против нас выставляют не совсем понятные. Я имею в виду и по составу, никто не понимает, кто там приезжает, чего. Я не придаю этому значение. По вывеске вроде Нигерия хорошая сборная. Но приедут ли футболисты, которых мы знаем в лицо? Не факт», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

В марте Россия сыграет против Замбии, а в июне проведет матчи против Нигерии и Белоруссии.

Сборная России перед матчем с&nbsp;Сирией 19&nbsp;ноября 2024 года.Сборная России сыграет с Нигерией, Замбией и Белоруссией
Источник: Vprognoze.ru
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Александр Мостовой
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Сборная России по футболу
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