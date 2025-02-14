Мостовой: «По вывеске вроде Нигерия хорошая сборная. Но приедут ли футболисты, которых мы знаем в лицо?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает Нигерию самой сильной сборной по товарищеским матчам для России.

«Нет, я так не считаю. Потому что последние товарищеские игры к нам приезжают или против нас выставляют не совсем понятные. Я имею в виду и по составу, никто не понимает, кто там приезжает, чего. Я не придаю этому значение. По вывеске вроде Нигерия хорошая сборная. Но приедут ли футболисты, которых мы знаем в лицо? Не факт», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

В марте Россия сыграет против Замбии, а в июне проведет матчи против Нигерии и Белоруссии.