Александр Мостовой: «Бельгийцы четыре мяча шотландцам закинули. А наших опять героями сделали»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой после победы сборной России над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне игры команды.

— Вечная наша проблема: обыграем принципиального соперника — и, как правило, наступает спад.

— Ну зачем ворошить прошлое? Сейчас другое время. Другая сборная.

— После матча с шотландцами появилась точка зрения, что российская сборная умеет побеждать на классе.

— Я не понял некоторых заголовков, когда наших игроков начали называть героями. Немного странно, смешно. Вот бельгийцы сегодня приехали и четыре мяча шотландцам закинули, причем три — еще в первом тайме. А наших футболистов опять героями сделали... Потише надо реагировать. Нет, я не касаюсь игры с Казахстаном. Моментов-то хватало, чтобы сделать счет 2:0 или 3:0. Я про общественный фон. (Виталий Айрапетов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира