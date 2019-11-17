Александр Медведев: «Поражение от Бельгии должно пойти на пользу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что сборная России должна извлечь пользу из поражения от команды Бельгии (1:4) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

— Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ, — цитирует ТАСС Медведева. -Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты.Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола. Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело — винить вратарей.

Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока — Головин и Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды.