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Максименко — о матче с Сирией: «Очень рад за наших защитников»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной России Александр Максименко оценил игру команды в товарищеском матче против Сирии (4:0).

«Думаю, что игру должны оценивать другие люди — тренерский штаб, как минимум. Нормальная обычная игра. То, чего мы и ждали, все прогнозы сбылись. В некоторых моментах было непросто, но справились с этим все вместе. Сегодня защитники сделали много голов в ворота соперника? Очень рад за них, почаще бы так. Благодарен болельщикам за то, что они пришли в будний день», — приводит слова Максименко сайт РФС.

В матче с Сирией три гола из четырех забили защитники Максим Осипенко (дубль) и Илья Самошников.

Сборная России одержала пять побед в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Александр Максименко
Сборная России по футболу
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