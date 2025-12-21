Кержаков опубликовал ответ ФИФА на запрос об авторстве гола в матче России и Германии в 2005-м

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков опубликовал часть письма Международной федерации футбола (ФИФА) относительно авторства гола в товарищеском матче с Германией (2:2). Игра проходила 8 июня 2005 года.

20 декабря стало известно, что ФИФА подтвердила: Кержаков вместо Андрея Аршавина забил второй мяч России в матче с Германией в 2005-м. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом форварда «Акрона» Артема Дзюбы для бомбардиров национальной команды — по 31 мячу.

«Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит А. Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — говорится в письме, текст которого Кержаков опубликовал в своем Telegram-канале.

20 декабря в РФС рассказали, в каком случае ФИФА перепишет гол с Аршавина на Кержакова. Позже о своей готовности вернуться в сборную России заявил Дзюба.