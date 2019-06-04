Александр Кержаков оценил действия Артема Дзюбы в матче против "Чертаново"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба поделился в своем Инстаграме фотографиями со вчерашнего контрольного матча сборной России с футболистами "Чертаново" (6:0).

– Сыграли с "Чертаново", готовимся дальше, – подписал фото Дзюба.

В ответ форвард получил комментарий от бывшего нападающего сборной Александра Кержакова.

- Одни фолы на фото.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей.