Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем Россия — Гренада

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков нанесет символический удар перед BetBoom матчем сборной России и Гренады 19 марта.

«По нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважение и преемственности двух легенд сборной России», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пресс-службе сборной России.

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.