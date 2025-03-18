Футбол
18 марта, 17:15

Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем Россия — Гренада

Руслан Минаев
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков нанесет символический удар перед BetBoom матчем сборной России и Гренады 19 марта.

«По нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважение и преемственности двух легенд сборной России», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пресс-службе сборной России.

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.

  Djin Ignatov

    Твой рекорд просто хотят СЛИТЬ и УНИЧТОЖИТЬ договорившись Занзибар и Дзюба, за определенную сумму - а ты еще и будешь им подыгрывать !!! Делать удар по мячу ! Или мячом уже давно ВСЕ мозги отбило ?!

    19.03.2025

  Пан Юзеф

    Исполнив символический удар по мячу, Александр Кержаков открыл счет в матче Россия - Гренада.

    19.03.2025

  • Этот цирк набирает обороты, клоуны

    19.03.2025

  Adiоs Amigos R

    Сразу по воротам надо бить

    19.03.2025

  Loel1

    Этот индивид,который в апреле 2022 года сбежал из страны и семью вывез?Релокант и онанист.Такая Сборная нам не нужна!

    19.03.2025

  fell62

    а он попадёт по мячу ?

    18.03.2025

  dinela

    "Александр Кержаков исполнит..."))) Чего он исполнит?Лунную сонату?)))

    18.03.2025

  Millwall82

    Саня, символическим ударом ты даже можешь забить гол, одной из слабейшей сборной мира.

    18.03.2025

  dinela

    Символический удар Рукаку по сусалам?

    18.03.2025

  Александр Коваль

    Под песню "Сигмабой"

    18.03.2025

  ёzhic8

    Пас Кержакова на Дзюбу как "преемственность легенд".. в матче Россия-Гренада Какой кошмар. Вот реально талант - сделать из хреновой трагикомедии... полное овно

    18.03.2025

  Александр Коваль

    Есть шанс обойти Дзюбу!

    18.03.2025

  ёzhic8

    Вместо паса пробить по воротам сразу И тут - бац, и уже дубль делать надо

    18.03.2025

  Роман Морковкин

    Не забьёт, не переживай. Скержаковит.

    18.03.2025

  Александр Коваль

    А если забьёт? Защитают?

    18.03.2025

  Nik

    хороший игрок, нормальный человек, но соперник сборной позор. следующим соперником должна быть Папуа Новая Гвинея

    18.03.2025

