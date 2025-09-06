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6 сентября 2025, 20:20

Головин — о сборной России: «Всегда помню только хорошее — чемпионат мира, свой дебют»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал то, что с момента его дебюта за национальную команду прошло десять лет.

Всего 29-летний футболист провел 47 матчей за основную сборную России, в которых отметился 6 голами.

— У вас 10 лет с дебюта в сборной России. Знали об этом?

— Даже не думал об этом. Всегда помню только хорошее. Например, чемпионат мира. Помню свой дебют, следующую игру.

— Следите за РПЛ?

— Этот сезон РПЛ еще не смотрел, не удалось посмотреть какую-то одну игру. За хайлайтами слежу, но не целые игры.

— Молодые игроки просят у вас совета?

— Нет такого, что молодые обращаются за советом. И я, когда был молодым, не ходил. Это нормальная рабочая атмосфера. Проводник между тренером и коллективом? Наверное, это не я. У Карпина одинаковое отношение ко всем игрокам.

7 сентября сборная России в Эр-Райяне сыграет с национальной командой Катара. Сообщалось, что на игре ожидается порядка 600 российских болельщиков.

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Александр Головин
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Сборная России по футболу
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