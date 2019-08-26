Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Александр Головин: «Считаю, что Чалов не хуже, чем Дзюба и Смолов. Но решать тренеру»

15:58
Теги:

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» выразил мнение, что нападающий ЦСКА Федор Чалов вызванный в молодежную сборную, ничуть не хуже форвардов основной сборной Артема Дзюбы и Федора Смолова.

— Вы удивились, узнав, что Чалов вызван в молодежку, а не в первую сборнуюна сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном?

— На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени — значит, Федя должен выигрывать в молодежке. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Головина здесь

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 31343
Все опросы
Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир