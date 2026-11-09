Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Состав
Календарь
Статистика
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России
Полузащитник «Монако» Головин получил травму правой икроножной мышцы

ТАСС: у Головина травма правой икроножной мышцы

Руслан Минаев

Полузащитник сборной России Александр Головин пропустит BetBoom товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой, утверждает ТАСС. Сообщается, что у 30-летнего хавбека травма правой икроножной мышцы.

Хавбек получил повреждение 8 ноября в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Ле Маном» (1:1). Россиянин был заменен в начале второго тайма.

В сезоне-2026/27 Головин провел 13 матчей за «Монако», забил один гол и сделал три результативных паса.

Россия сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте и с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
У Сане в «Галатасарае» 0 голевых действий за 15 матчей. В его спаде есть и влияние Батракова
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
Популярное видео
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Чего он добился?» Круговой жестко раскритиковал Глушенкова за отношение к сборной России
Круговой раскритиковал Глушенкова за отношение к игре в сборной России: «Чего он добился?»
Карпин — игрокам сборной России в перерыве матча с Узбекистаном: «Все, проснулись!»
Карпин: «Что должно произойти, чтобы я завершил карьеру тренера? Устать»
Россия вовремя включилась в Узбекистане. Но от работы Карпина в сборной мы ждем гораздо большего
«Вопросов много — будем жестко разбираться». Карпин и Каннаваро — о победе России над Узбекистаном
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Круговой о невызове Карпиным Глушенкова в сборную России: «То, что было в раздевалке, остается в раздевалке»

Агент Головина сообщил, что полузащитник пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы
Новости
RSS RSS
Все новости