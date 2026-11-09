ТАСС: у Головина травма правой икроножной мышцы

Полузащитник сборной России Александр Головин пропустит BetBoom товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой, утверждает ТАСС. Сообщается, что у 30-летнего хавбека травма правой икроножной мышцы.

Хавбек получил повреждение 8 ноября в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Ле Маном» (1:1). Россиянин был заменен в начале второго тайма.

В сезоне-2026/27 Головин провел 13 матчей за «Монако», забил один гол и сделал три результативных паса.

Россия сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте и с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре.