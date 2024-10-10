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Головин: «Уверенности, что еще сыграю за сборную России на крупном турнире, нет, остается только надеяться»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

«Уверенности, что я еще сыграю на крупном турнире за сборную России, нет, но я очень бы хотел, чтобы это случилось. Это какие-то особенные эмоции. Ты можешь играть за клуб где угодно — в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в чемпионате Франции и еще где-то, но в сборной особенные эмоции, тем более в официальных встречах. Поэтому только остается надеяться», — сказал Головин Odds.ru.

Головину 28 лет. В составе сборной России он сыграл на чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, а также на домашнем чемпионате мира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Источник: ODDS.ru
Александр Головин
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