Головин: «Хотелось бы верить, что еще сыграю за сборную России в официальных матчах»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин выразил надежду, что ему еще удастся сыграть за национальную команду в официальных встречах.

«В «Монако» это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? Меня это в любом случае расстраивает. Хотелось бы верить, что еще все-таки сыграю в официальных матчах», — приводит слова Головина «Известия».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников. Ожидается, что в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Сирией и Брунеем.

Всего за сборную России Головин провел 47 матчей и забил шесть голов.