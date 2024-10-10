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Головин: «С Карпиным видимся не так часто, но никакого выгорания у него не заметил»

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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не заметил выгорания у главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Честно говоря, не заметил никакого выгорания у Валерия Георгиевича. Наверное, если кто-то ссылается, они, может, как-то следят, отслеживают это. Тем более мы не так уж часто видимся в сборной, все равно это не как в клубе, где каждый день следят за интервью и так далее. Я этого точно не заметил», — сказал Головин Odds.ru.

Карпину 55 лет. Он совмещает посты главного тренера в сборной России и «Ростове».

28-летний Головин был вызван на октябрьский сбор национальной команды, который проходит в подмосковном Новогорске. Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в меужднародных соревнованиях и проводит только товарищеские игры.

Источник: ODDS.ru
Александр Головин
Валерий Карпин
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