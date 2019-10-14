Александр Головин: «Как по мне, выиграть Евро реально»
04:39
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал выход в финальную часть чемпионата Европы.
— Какие ощущения? Очень хочется спать, если честно. Конечно, рады выходу на чемпионат Европы. Всё круто, все довольны. Теперь постараемся выиграть бельгийцев: у нас задача побеждать в каждой игре.
— Нам реально выиграть Евро?
— Как по мне — да. Мы настраиваемся только на победу. В каждом турнире, в котором выступаем. (Александр Рогулев)
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