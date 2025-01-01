Филимонов: «Игрокам сборной нужно показывать свой уровень, а не заниматься ерундой»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился мнением о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России.

«Нужно ли сборной России играть с такими командами, как Бруней? Да. Хотя бы с кем-то надо. Неважно с кем, надо играть. А футболистам нужно показывать свой максимальный уровень, а не заниматься ерундой. Неважно, 11 или 20 голов забьют, главное — выкладываться и показывать уровень, чтобы команда была готова бороться с лидерами мирового футбола, когда нас вернут. Может ли сборная России рассчитывать на хорошие результаты после возвращения? Учитывая, сколько команд сейчас играют на чемпионатах мира и Европы, шансы есть», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Российские сборные и команды отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.