Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Александр Ерохин: «Выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие»

14:43
Теги:

Полузащитник сборной России Александр Ерохин — о выходе команды на Евро-2020. В последнем матче отборочного турнира россияне обыграли сборную Кипра (5:0).

— Подарок на 30-летие в виде выхода на Евро? Конечно, это было очень приятно, — цитирует Ерохина GQ. — Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 7100
Все опросы
Какого результата добьется сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.gq.ru/success/erokhin-interview

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




Прямой эфир
Прямой эфир